Сьогоднішня ціна Quad Terminal (QUAD)

Поточна ціна Quad Terminal (QUAD) сьогодні становить 0.00163389 USD з ринковою капіталізацією $ 407.23K USD. Ціна QUAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quad Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Quad Terminal протягом дня — +1.41%

- циркуляційна пропозиція – 250.07M USD

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