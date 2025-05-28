Ціна QU3ai (QU3)
Поточна ціна QU3ai (QU3) сьогодні становить 0,087485 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна QU3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QU3ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни QU3ai протягом дня — -9,06%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QU3ai до USD становила $ -0,00872383923788306.
За останні 30 днів зміна ціни QU3ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QU3ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QU3ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00872383923788306
|-9,06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QU3ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5,35%
-9,06%
+13 507,30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QU3 is a post‑quantum middleware layer that lets you launch sealed Model Context Protocol (MCP) servers in seconds. Each server runs AI or deterministic code inside a hardware enclave, signs every result with quantum‑resistant keys, and anchors Merkle‑root proofs to multiple blockchains—no data leaks, no vendor lock‑in. The platform’s new core is the Quantum‑Safe MCP Server—a hardened runtime that encloses each machine‑learning model and its inference context inside a post‑quantum–encrypted enclave while natively supporting inter‑chain message passing. These servers operate as quantum‑resilient, chain‑agnostic compute nodes capable of hosting confidential models, executing privacy‑sensitive inference, and enforcing granular governance—without exposing data to classical or quantum adversaries. Integrated inter‑chain bridges allow outputs (e.g., risk scores, DAO vote tallies) to be atomically committed to several blockchains in a single workflow.
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