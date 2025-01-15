Ціна Qtoken (QTO)
Поточна ціна Qtoken (QTO) сьогодні становить 0.104654 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Qtoken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.65 USD
- зміна ціни Qtoken протягом дня — +7.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Qtoken до USD становила $ +0.00734984.
За останні 30 днів зміна ціни Qtoken до USD становила $ -0.0100584633.
За останні 60 днів зміна ціни Qtoken до USD становила $ -0.0123059812.
За останні 90 днів зміна ціни Qtoken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00734984
|+7.55%
|30 днів
|$ -0.0100584633
|-9.61%
|60 днів
|$ -0.0123059812
|-11.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Qtoken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+7.55%
-7.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Qoneqt is the first verified social community platform utilizing web 3.0. They are one of the pioneers in surface web and Social Tokens. Qoneqt intends to bring autheticity in communication between communities and individuals online with real faces. No fake profiles or bots allowed on the platform. Qoneqt is a social community platform which allows only verified users on the platform. Smart Contracts on platform audited by Quillhash Team and have applied for ISO certification.
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