Інформація щодо ціни Qstay (QSTAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00113756 $ 0,00113756 $ 0,00113756 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00113756$ 0,00113756 $ 0,00113756 Рекордний максимум $ 0,00575394$ 0,00575394 $ 0,00575394 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,85% Зміна ціни (1 дн.) +30,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,00%

Актуальна ціна Qstay (QSTAY) становить --. За останні 24 години QSTAY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00113756, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QSTAY становить $ 0,00575394, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то QSTAY змінився на +1,85% за останню годину, +30,57% за 24 години та на -1,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Qstay (QSTAY)

Ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M Циркуляційне постачання 999,26M 999,26M 999,26M Загальна пропозиція 999 255 480,400535 999 255 480,400535 999 255 480,400535

Поточна ринкова капіталізація Qstay — $ 1,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QSTAY — 999,26M, зі загальною пропозицією 999255480.400535. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,00M.