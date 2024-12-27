Сьогоднішня ціна QSTAR (Q*)

Поточна ціна QSTAR (Q*) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.03M USD. Ціна Q* до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QSTAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.72K USD

- зміна ціни QSTAR протягом дня — -5.16%

- циркуляційна пропозиція – 9.60B USD

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