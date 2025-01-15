Ціна Qrkita (QRT)
Поточна ціна Qrkita (QRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Qrkita:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.60 USD
- зміна ціни Qrkita протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Qrkita до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Qrkita до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Qrkita до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Qrkita до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+195.78%
|60 днів
|$ 0
|-8.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Qrkita: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+226.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Qrkita Is Intended To facilitate Non-Cash Transactions, Encourage Financial Inclusion, Promote MSMEs, So That In The End It Can Encourage Economic Growth. All Merchant Can Make Transactions Using QR Not Only Wholesalers But Also Small Traders Such As Meatball Sellers, Vegetable Sellers And Others Throughout Indonesia. And Finally, Our Initial Token Offering / ITO Crowfunding Platform Based On Existing Project As A Bridge Between Fiat And Crypto Community All Around The World.
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