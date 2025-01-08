Ціна QQQ6900 (QQQ)
Поточна ціна QQQ6900 (QQQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 570.10K USD. Ціна QQQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QQQ6900:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 283.48K USD
- зміна ціни QQQ6900 протягом дня — -23.95%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QQQ6900 до USD становила $ -0.000179471142959009.
За останні 30 днів зміна ціни QQQ6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QQQ6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QQQ6900 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000179471142959009
|-23.95%
|30 днів
|$ 0
|+341.78%
|60 днів
|$ 0
|-61.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QQQ6900: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.19%
-23.95%
+233.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today’s crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining.
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