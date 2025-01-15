Ціна QoWatt (QWT)
Поточна ціна QoWatt (QWT) сьогодні становить 0.00584759 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QoWatt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD
- зміна ціни QoWatt протягом дня — +7.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QoWatt до USD становила $ +0.00042815.
За останні 30 днів зміна ціни QoWatt до USD становила $ -0.0023651454.
За останні 60 днів зміна ціни QoWatt до USD становила $ +0.0002904766.
За останні 90 днів зміна ціни QoWatt до USD становила $ +0.00010374497728802.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042815
|+7.90%
|30 днів
|$ -0.0023651454
|-40.44%
|60 днів
|$ +0.0002904766
|+4.97%
|90 днів
|$ +0.00010374497728802
|+1.81%
Останній аналіз цін QoWatt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
+7.90%
-9.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology. * Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy.
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