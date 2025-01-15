Сьогоднішня ціна QoWatt (QWT)

Поточна ціна QoWatt (QWT) сьогодні становить 0.00584759 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QoWatt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD

- зміна ціни QoWatt протягом дня — +7.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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