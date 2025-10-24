Інформація щодо ціни Qoryn (QOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,43% Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,66%

Актуальна ціна Qoryn (QOR) становить --. За останні 24 години QOR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QOR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то QOR змінився на -0,43% за останню годину, +0,01% за 24 години та на -2,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Qoryn (QOR)

Ринкова капіталізація $ 6,32K$ 6,32K $ 6,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,32K$ 6,32K $ 6,32K Циркуляційне постачання 999,54M 999,54M 999,54M Загальна пропозиція 999 541 530,158738 999 541 530,158738 999 541 530,158738

Поточна ринкова капіталізація Qoryn — $ 6,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QOR — 999,54M, зі загальною пропозицією 999541530.158738. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,32K.