Ціна QORBI (QORBI)
Поточна ціна QORBI (QORBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,76K USD. Ціна QORBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QORBI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни QORBI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 34,25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QORBI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QORBI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QORBI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QORBI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0,00%
|60 днів
|$ 0
|+0,51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QORBI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QORBI WORLD is an innovative gaming ecosystem where players can compete, earn, and thrive across a diverse range of games. At its core is the One Tap FPS game, which combines fast-paced action with rewarding gameplay mechanics. Players can rank on leaderboards, earn QORBI tokens, and use them across the ecosystem for various benefits. The ecosystem includes: Cross-game NFTs: Players can own, customize, and pledge QORBs, which influence their earning potential. QORB Pools: A staking system where players pledge their QORBs or play on behalf of pool owners to earn rewards. Qorbi Marketplace: A platform for trading, renting, and showcasing QORBI assets. Elite Gaming Program: Designed for large communities to join and earn collectively. Upcoming Games: Expanding beyond One Tap with games like One Tap Mobile, Brawl, and Roam, creating a diverse gaming portfolio. QORBI WORLD's vision is to redefine competitive gaming by integrating blockchain-based earning and creating an interconnected gaming universe with progressive systems, a solid gameplay loop, and opportunities for players to maximize rewards.
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