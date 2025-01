Що таке QODA ( QODA)

Qoda Finance is a DeFi Ecosystem pioneering on-chain asset management and credit markets. Qoda’s mission is to decentralize traditional financial services, and make them accessible to everyone. The Qoda Ecosystem is full of novel, DeFi apps that are generating revenue today. The $QODA token is the only entrypoint to the Qoda DAO: stakers govern and earn rewards from the ecosystem.

Ресурс QODA (QODA) Whitepaper Офіційний вебсайт