Ціна QODA (QODA)
Поточна ціна QODA (QODA) сьогодні становить 0.00209227 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QODA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QODA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.48 USD
- зміна ціни QODA протягом дня — +0.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QODA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QODA до USD становила $ -0.0000735715.
За останні 60 днів зміна ціни QODA до USD становила $ -0.0000882494.
За останні 90 днів зміна ціни QODA до USD становила $ -0.0000505956628448314.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.53%
|30 днів
|$ -0.0000735715
|-3.51%
|60 днів
|$ -0.0000882494
|-4.21%
|90 днів
|$ -0.0000505956628448314
|-2.36%
Останній аналіз цін QODA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.53%
+1.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Qoda Finance is a DeFi Ecosystem pioneering on-chain asset management and credit markets. Qoda’s mission is to decentralize traditional financial services, and make them accessible to everyone. The Qoda Ecosystem is full of novel, DeFi apps that are generating revenue today. The $QODA token is the only entrypoint to the Qoda DAO: stakers govern and earn rewards from the ecosystem.
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RM0.0093942923
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₹0.1808139734
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