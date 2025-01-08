Сьогоднішня ціна QMind (QMIND)

Поточна ціна QMind (QMIND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.32K USD. Ціна QMIND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QMind:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.27 USD

- зміна ціни QMind протягом дня — -3.30%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

Отримуйте оновлення цін QMIND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни QMIND.