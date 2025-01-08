Ціна QMind (QMIND)
Поточна ціна QMind (QMIND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.32K USD. Ціна QMIND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QMind:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.27 USD
- зміна ціни QMind протягом дня — -3.30%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QMind до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QMind до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QMind до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QMind до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QMind: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.30%
+4.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.
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