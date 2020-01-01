Токеноміка Qmall (QMALL) Дізнайтеся ключову інформацію про Qmall (QMALL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Qmall (QMALL) The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project Офіційний вебсайт: https://qmall.io/qmall-token Купити QMALL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Qmall (QMALL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Qmall (QMALL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 358.97K $ 358.97K $ 358.97K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 70.66M $ 70.66M $ 70.66M FDV (повністю розведена вартість): $ 508.02K $ 508.02K $ 508.02K Історичний максимум: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Історичний мінімум: $ 0.00451105 $ 0.00451105 $ 0.00451105 Поточна ціна: $ 0.00508021 $ 0.00508021 $ 0.00508021 Дізнайтеся більше про ціну Qmall (QMALL)

Токеноміка Qmall (QMALL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Qmall (QMALL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QMALL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QMALL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QMALL, досліджуйте ціну токена QMALL в реальному часі!

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