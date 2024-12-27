Ціна Qmall (QMALL)
Поточна ціна Qmall (QMALL) сьогодні становить 0.01273874 USD з ринковою капіталізацією $ 899.57K USD. Ціна QMALL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Qmall:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.79K USD
- зміна ціни Qmall протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 70.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Qmall до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Qmall до USD становила $ -0.0017072344.
За останні 60 днів зміна ціни Qmall до USD становила $ -0.0016820729.
За останні 90 днів зміна ціни Qmall до USD становила $ -0.003727344774145587.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ -0.0017072344
|-13.40%
|60 днів
|$ -0.0016820729
|-13.20%
|90 днів
|$ -0.003727344774145587
|-22.63%
Останній аналіз цін Qmall: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.61%
+0.03%
+0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project
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