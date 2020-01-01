Токеноміка QLix (QLIX) Дізнайтеся ключову інформацію про QLix (QLIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація QLix (QLIX) QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Офіційний вебсайт: https://www.qlixbot.io/ Whitepaper: https://www.qlixbot.io/ Купити QLIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни QLix (QLIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QLix (QLIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,16K $ 56,16K $ 56,16K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 56,16K $ 56,16K $ 56,16K Історичний максимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Історичний мінімум: $ 0,02628833 $ 0,02628833 $ 0,02628833 Поточна ціна: $ 0,056182 $ 0,056182 $ 0,056182 Дізнайтеся більше про ціну QLix (QLIX)

Токеноміка QLix (QLIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки QLix (QLIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QLIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QLIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QLIX, досліджуйте ціну токена QLIX в реальному часі!

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