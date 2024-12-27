Сьогоднішня ціна QLix (QLIX)

Поточна ціна QLix (QLIX) сьогодні становить 0.156887 USD з ринковою капіталізацією $ 156.89K USD. Ціна QLIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QLix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.48 USD

- зміна ціни QLix протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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