Ціна QLix (QLIX)
Поточна ціна QLix (QLIX) сьогодні становить 0.156887 USD з ринковою капіталізацією $ 156.89K USD. Ціна QLIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QLix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 488.48 USD
- зміна ціни QLix протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QLix до USD становила $ -0.000788381453794.
За останні 30 днів зміна ціни QLix до USD становила $ +0.1400696392.
За останні 60 днів зміна ціни QLix до USD становила $ +0.5558909138.
За останні 90 днів зміна ціни QLix до USD становила $ +0.116756593634644476.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000788381453794
|-0.50%
|30 днів
|$ +0.1400696392
|+89.28%
|60 днів
|$ +0.5558909138
|+354.33%
|90 днів
|$ +0.116756593634644476
|+290.94%
Останній аналіз цін QLix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-0.50%
+25.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.
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