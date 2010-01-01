Токеноміка Qkacoin (QKA) Дізнайтеся ключову інформацію про Qkacoin (QKA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Qkacoin (QKA) QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Офіційний вебсайт: https://qkacoin.org/ Купити QKA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Qkacoin (QKA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Qkacoin (QKA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,42M $ 22,42M $ 22,42M Загальна пропозиція: $ 31,67M $ 31,67M $ 31,67M Циркуляційна пропозиція: $ 31,67M $ 31,67M $ 31,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,42M $ 22,42M $ 22,42M Історичний максимум: $ 0,773415 $ 0,773415 $ 0,773415 Історичний мінімум: $ 0,34457 $ 0,34457 $ 0,34457 Поточна ціна: $ 0,708121 $ 0,708121 $ 0,708121 Дізнайтеся більше про ціну Qkacoin (QKA)

Токеноміка Qkacoin (QKA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Qkacoin (QKA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QKA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QKA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QKA, досліджуйте ціну токена QKA в реальному часі!

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