Що таке Qitcoin ( QTC)

Perform effective storage and search on the distributed blockchain network, develop and upgrade the protocol layer at the bottom of secure payment, form smart contracts suitable for ecological construction, and provide more blockchain projects, such as NFT, Meta universe, etc. Provide efficient and secure storage and search services, becoming a blockchain Google.

Ресурс Qitcoin (QTC) Офіційний вебсайт