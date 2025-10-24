Інформація щодо ціни Qi Dao (QI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,02117795 Макс. за 24 год $ 0,02243804 Рекордний максимум $ 6,09 Найнижча ціна $ 0,00255096 Зміна ціни (за 1 год) +4,67% Зміна ціни (1 дн.) +2,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,89%

Актуальна ціна Qi Dao (QI) становить $0,02244364. За останні 24 години QI торгувався між мінімумом у $ 0,02117795 і максимумом у $ 0,02243804, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QI становить $ 6,09, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00255096.

Що стосується короткострокових результатів, то QI змінився на +4,67% за останню годину, +2,29% за 24 години та на +1,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Qi Dao (QI)

Ринкова капіталізація $ 3,28M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,49M Циркуляційне постачання 146,44M Загальна пропозиція 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Qi Dao — $ 3,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QI — 146,44M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,49M.