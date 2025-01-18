Ціна QHUB (QHUB)
Поточна ціна QHUB (QHUB) сьогодні становить 0.00173726 USD з ринковою капіталізацією $ 238.39K USD. Ціна QHUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QHUB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.76K USD
- зміна ціни QHUB протягом дня — -0.30%
- циркуляційна пропозиція – 137.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QHUB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QHUB до USD становила $ -0.0003421552.
За останні 60 днів зміна ціни QHUB до USD становила $ -0.0002636398.
За останні 90 днів зміна ціни QHUB до USD становила $ -0.0009186408234711967.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.30%
|30 днів
|$ -0.0003421552
|-19.69%
|60 днів
|$ -0.0002636398
|-15.17%
|90 днів
|$ -0.0009186408234711967
|-34.58%
Останній аналіз цін QHUB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.30%
-1.24%
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