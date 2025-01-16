Сьогоднішня ціна Qawalla (QWLA)

Поточна ціна Qawalla (QWLA) сьогодні становить 0.294714 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QWLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Qawalla:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.32 USD

- зміна ціни Qawalla протягом дня — +5.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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