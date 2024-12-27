Сьогоднішня ціна QASH (QASH)

Поточна ціна QASH (QASH) сьогодні становить 0.01519142 USD з ринковою капіталізацією $ 12.35M USD. Ціна QASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QASH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.76 USD

- зміна ціни QASH протягом дня — -0.18%

- циркуляційна пропозиція – 813.11M USD

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