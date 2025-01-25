Сьогоднішня ціна qAI (QAI)

Поточна ціна qAI (QAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 990.50K USD. Ціна QAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності qAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.16K USD

- зміна ціни qAI протягом дня — +33.47%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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