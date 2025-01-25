Ціна qAI (QAI)
Поточна ціна qAI (QAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 990.50K USD. Ціна QAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності qAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.16K USD
- зміна ціни qAI протягом дня — +33.47%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни qAI до USD становила $ +0.00024836.
За останні 30 днів зміна ціни qAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни qAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни qAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024836
|+33.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін qAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+40.62%
+33.47%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
qAI is the primary fungible digital asset to build and power an AI + 3D + UGC digital world playground - Nakamoto Matrix - where crosschain qAI agents interact with creative content for providing metaverse experiences in 3D worlds. qAI agents are crosschain AI agents living on BTC/ETH/SOL with onchain memories serving in different latency requirements. This qAI 3D playground keeps evolving into a digital world as more AI agents joining and serving different aspects of the digital world.
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