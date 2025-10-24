Ціна Qace Dynamics (QACE)
Актуальна ціна Qace Dynamics (QACE) становить $0,02194179. За останні 24 години QACE торгувався між мінімумом у $ 0,01777357 і максимумом у $ 0,02195323, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QACE становить $ 0,056435, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01632904.
Що стосується короткострокових результатів, то QACE змінився на +0,30% за останню годину, +22,75% за 24 години та на +3,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Qace Dynamics — $ 21,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QACE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,93M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ +0,00406644.
За останні 30 днів зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ -0,0037175492.
За останні 60 днів зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00406644
|+22,75%
|30 днів
|$ -0,0037175492
|-16,94%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
