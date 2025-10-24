Інформація щодо ціни Qace Dynamics (QACE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01777357 $ 0,01777357 $ 0,01777357 Мін. за 24 год $ 0,02195323 $ 0,02195323 $ 0,02195323 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01777357$ 0,01777357 $ 0,01777357 Макс. за 24 год $ 0,02195323$ 0,02195323 $ 0,02195323 Рекордний максимум $ 0,056435$ 0,056435 $ 0,056435 Найнижча ціна $ 0,01632904$ 0,01632904 $ 0,01632904 Зміна ціни (за 1 год) +0,30% Зміна ціни (1 дн.) +22,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,36%

Актуальна ціна Qace Dynamics (QACE) становить $0,02194179. За останні 24 години QACE торгувався між мінімумом у $ 0,01777357 і максимумом у $ 0,02195323, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QACE становить $ 0,056435, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01632904.

Що стосується короткострокових результатів, то QACE змінився на +0,30% за останню годину, +22,75% за 24 години та на +3,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Qace Dynamics (QACE)

Ринкова капіталізація $ 21,93M$ 21,93M $ 21,93M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,93M$ 21,93M $ 21,93M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Qace Dynamics — $ 21,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QACE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,93M.