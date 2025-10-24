Актуальна ціна Qace Dynamics сьогодні становить 0,02194179 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QACE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QACE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Qace Dynamics сьогодні становить 0,02194179 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QACE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QACE на MEXC вже зараз.

Докладніше про QACE

Інформація про ціну QACE

Офіційний вебсайт QACE

Токеноміка QACE

Прогноз ціни QACE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Qace Dynamics

Ціна Qace Dynamics (QACE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 QACE до USD:

$0,02193424
$0,02193424$0,02193424
+21,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Qace Dynamics (QACE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:07:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Qace Dynamics (QACE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01777357
$ 0,01777357$ 0,01777357
Мін. за 24 год
$ 0,02195323
$ 0,02195323$ 0,02195323
Макс. за 24 год

$ 0,01777357
$ 0,01777357$ 0,01777357

$ 0,02195323
$ 0,02195323$ 0,02195323

$ 0,056435
$ 0,056435$ 0,056435

$ 0,01632904
$ 0,01632904$ 0,01632904

+0,30%

+22,75%

+3,36%

+3,36%

Актуальна ціна Qace Dynamics (QACE) становить $0,02194179. За останні 24 години QACE торгувався між мінімумом у $ 0,01777357 і максимумом у $ 0,02195323, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QACE становить $ 0,056435, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01632904.

Що стосується короткострокових результатів, то QACE змінився на +0,30% за останню годину, +22,75% за 24 години та на +3,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Qace Dynamics (QACE)

$ 21,93M
$ 21,93M$ 21,93M

--
----

$ 21,93M
$ 21,93M$ 21,93M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Qace Dynamics — $ 21,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QACE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,93M.

Історія ціни Qace Dynamics (QACE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ +0,00406644.
За останні 30 днів зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ -0,0037175492.
За останні 60 днів зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Qace Dynamics до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00406644+22,75%
30 днів$ -0,0037175492-16,94%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Qace Dynamics (QACE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Qace Dynamics (USD)

Скільки коштуватиме Qace Dynamics (QACE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Qace Dynamics (QACE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Qace Dynamics.

Перегляньте прогноз ціни Qace Dynamics вже зараз!

QACE до місцевих валют

Токеноміка Qace Dynamics (QACE)

Розуміння токеноміки Qace Dynamics (QACE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена QACE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Qace Dynamics (QACE)

Скільки сьогодні коштує Qace Dynamics (QACE)?
Актуальна ціна QACE у USD становить 0,02194179 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна QACE до USD?
Поточна ціна QACE до USD — $ 0,02194179. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Qace Dynamics?
Ринкова капіталізація QACE — $ 21,93M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція QACE?
Циркуляційна пропозиція QACE — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) QACE?
QACE досяг історичної максимальної ціни у 0,056435 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) QACE?
Історична мінімальна ціна QACE становила 0,01632904 USD.
Який обсяг торгівлі QACE?
Актуальний обсяг торгівлі QACE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна QACE цього року?
QACE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни QACE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:07:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Qace Dynamics (QACE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 414,61
$111 414,61$111 414,61

+1,36%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,47
$3 980,47$3 980,47

+2,67%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16664
$0,16664$0,16664

+8,73%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,28
$193,28$193,28

+1,18%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,1657
$21,1657$21,1657

+37,27%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,47
$3 980,47$3 980,47

+2,67%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 414,61
$111 414,61$111 414,61

+1,36%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,28
$193,28$193,28

+1,18%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4452
$2,4452$2,4452

+1,50%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,73
$1 138,73$1 138,73

+0,78%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6309
$0,6309$0,6309

+530,90%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000791
$0,00000791$0,00000791

+344,38%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,65
$49,65$49,65

+101,50%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5808
$0,5808$0,5808

+93,60%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0003938
$0,0003938$0,0003938

+85,23%