Ціна Pyrrho (PYO)
Поточна ціна Pyrrho (PYO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PYO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pyrrho:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.36 USD
- зміна ціни Pyrrho протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pyrrho до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pyrrho до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pyrrho до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pyrrho до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.39%
|60 днів
|$ 0
|-0.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pyrrho: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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