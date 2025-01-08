Сьогоднішня ціна Pyrin (PYI)

Поточна ціна Pyrin (PYI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 435.12K USD. Ціна PYI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pyrin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.68K USD

- зміна ціни Pyrin протягом дня — +68.13%

- циркуляційна пропозиція – 451.55M USD

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