Ціна Pyrin (PYI)
Поточна ціна Pyrin (PYI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 435.12K USD. Ціна PYI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pyrin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.68K USD
- зміна ціни Pyrin протягом дня — +68.13%
- циркуляційна пропозиція – 451.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pyrin до USD становила $ +0.00039031.
За останні 30 днів зміна ціни Pyrin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pyrin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pyrin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039031
|+68.13%
|30 днів
|$ 0
|+266.82%
|60 днів
|$ 0
|+306.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pyrin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+68.13%
+138.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pyrin, a decentralized Kaspa fork integrated with Blake3, combines BlockDAG and GhostDAG with innovative Smart Contracts, ensuring scalable and instant transactions with low fees and introduces a groundbreaking resource-managing Proof-of-Work (PAIW).
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