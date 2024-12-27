Сьогоднішня ціна PYRATE (PYRATE)

Поточна ціна PYRATE (PYRATE) сьогодні становить 0.00111399 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна PYRATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PYRATE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.98K USD

- зміна ціни PYRATE протягом дня — +22.57%

- циркуляційна пропозиція – 987.81M USD

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