Ціна PYRATE (PYRATE)
Поточна ціна PYRATE (PYRATE) сьогодні становить 0.00111399 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна PYRATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PYRATE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.98K USD
- зміна ціни PYRATE протягом дня — +22.57%
- циркуляційна пропозиція – 987.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PYRATE до USD становила $ +0.00020515.
За останні 30 днів зміна ціни PYRATE до USD становила $ +0.0010156352.
За останні 60 днів зміна ціни PYRATE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PYRATE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020515
|+22.57%
|30 днів
|$ +0.0010156352
|+91.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PYRATE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+22.57%
-16.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better.
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