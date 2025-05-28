Сьогоднішня ціна Pygmy Hippo (KOBUSHI)

Поточна ціна Pygmy Hippo (KOBUSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна KOBUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pygmy Hippo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2,18K USD

- зміна ціни Pygmy Hippo протягом дня — +32,50%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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