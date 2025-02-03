Ціна Pyges (PYGES)
Поточна ціна Pyges (PYGES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PYGES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pyges:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 438.88 USD
- зміна ціни Pyges протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pyges до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pyges до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pyges до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pyges до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.52%
|60 днів
|$ 0
|-21.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pyges: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Phryges is a memecoin released with the theme of the Paris Olympics. It is a symbol of sportsmanship.
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