Токеноміка PWOG (PWOG) Дізнайтеся ключову інформацію про PWOG (PWOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PWOG (PWOG) Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn’t just another Solana token; it’s a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It’s not just finance; it’s chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it’s all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes! Офіційний вебсайт: https://pwog.net Купити PWOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PWOG (PWOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PWOG (PWOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,64K $ 18,64K $ 18,64K Загальна пропозиція: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M Циркуляційна пропозиція: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,64K $ 18,64K $ 18,64K Історичний максимум: $ 0,00219703 $ 0,00219703 $ 0,00219703 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PWOG (PWOG)

Токеноміка PWOG (PWOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PWOG (PWOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PWOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PWOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PWOG, досліджуйте ціну токена PWOG в реальному часі!

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