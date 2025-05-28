Ціна PvP (PVP)
Поточна ціна PvP (PVP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,13K USD. Ціна PVP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PvP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PvP протягом дня — +2,64%
- циркуляційна пропозиція – 100,01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PvP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PvP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PvP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PvP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,64%
|30 днів
|$ 0
|-17,76%
|60 днів
|$ 0
|-34,86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PvP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,64%
+2,64%
+7,27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PvP is a gaming infrastructure protocol powered by A.I. and data layer powering a new level of A.I. agents. A gaming hub connecting games, gamers, creators and communities with data cutting across web2 and web3. PvP's mission is to Unite the Global Gaming Community. PvP solves the problem of fragmented gaming communities through our A.I. driven ecosystem of gamers, games, creators and advertisers. We enable income generation for both games and creators, discoverability for web3 games, and a gamer-tailored social feature and UGC suite that uses A.I. to match gamers and content around their interests.
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