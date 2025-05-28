Сьогоднішня ціна PvP (PVP)

Поточна ціна PvP (PVP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,13K USD. Ціна PVP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PvP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PvP протягом дня — +2,64%

- циркуляційна пропозиція – 100,01M USD

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