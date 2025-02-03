Ціна PVC META (PVC)
Поточна ціна PVC META (PVC) сьогодні становить 0.00870271 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PVC META:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.96K USD
- зміна ціни PVC META протягом дня — -15.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PVC META до USD становила $ -0.00162454536818786.
За останні 30 днів зміна ціни PVC META до USD становила $ +0.0000757066.
За останні 60 днів зміна ціни PVC META до USD становила $ +0.0008941642.
За останні 90 днів зміна ціни PVC META до USD становила $ -0.002339695832923959.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00162454536818786
|-15.73%
|30 днів
|$ +0.0000757066
|+0.87%
|60 днів
|$ +0.0008941642
|+10.27%
|90 днів
|$ -0.002339695832923959
|-21.18%
Останній аналіз цін PVC META: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.90%
-15.73%
-17.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PVC Meta is your premier source for everything cryptocurrency related. PVC Meta is definitely the most trusted and leading cryptocurrency on all digital platforms which is based on Binance smart chain (BEP-20). You can also read the latest news, or engage with the community on our PVC Meta forum. •Safe & Secure: PVC Meta is secure as it runs on blockchain technology along with other security layers •Great Community: We claim to hold a back-end community of more than millions of people and our main objective is to financially support the community. •Technology: PVC Meta runs on Binance Smart Chain (BEP-20).
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€0.0084416287
|1 PVC до USD
$0.00870271
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RM0.0390751679
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₺0.312427289
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¥1.3550989741
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₽0.8697488374
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₹0.7585282036
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