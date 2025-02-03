Сьогоднішня ціна PVC META (PVC)

Поточна ціна PVC META (PVC) сьогодні становить 0.00870271 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PVC META:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.96K USD

- зміна ціни PVC META протягом дня — -15.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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