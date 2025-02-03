Ціна Puzzle Swap (PUZZLE)
Поточна ціна Puzzle Swap (PUZZLE) сьогодні становить 4.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUZZLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puzzle Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.37 USD
- зміна ціни Puzzle Swap протягом дня — -22.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ -1.256428505219013.
За останні 30 днів зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ +0.8255110640.
За останні 60 днів зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ -1.1856522960.
За останні 90 днів зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ +2.0322242264499725.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.256428505219013
|-22.38%
|30 днів
|$ +0.8255110640
|+18.93%
|60 днів
|$ -1.1856522960
|-27.19%
|90 днів
|$ +2.0322242264499725
|+87.30%
Останній аналіз цін Puzzle Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.18%
-22.38%
-11.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Puzzle Swap is a DEX on Waves that aggregates all the offers from various trading platforms: Puzzle Swap, Swop.fi, and Waves.Exchange liquidity pools. Puzzle Swap also includes staking, and NFT trading.
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