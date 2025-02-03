Сьогоднішня ціна Puzzle Swap (PUZZLE)

Поточна ціна Puzzle Swap (PUZZLE) сьогодні становить 4.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUZZLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Puzzle Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.37 USD

- зміна ціни Puzzle Swap протягом дня — -22.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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