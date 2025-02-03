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Ціна Puzzle Swap (PUZZLE)

USD

Графік ціни Puzzle Swap (PUZZLE) в реальному часі

$4.36
$4.36$4.36
-22.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Puzzle Swap (PUZZLE)

Поточна ціна Puzzle Swap (PUZZLE) сьогодні становить 4.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUZZLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puzzle Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.37 USD
- зміна ціни Puzzle Swap протягом дня — -22.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Puzzle Swap (PUZZLE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ -1.256428505219013.
За останні 30 днів зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ +0.8255110640.
За останні 60 днів зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ -1.1856522960.
За останні 90 днів зміна ціни Puzzle Swap до USD становила $ +2.0322242264499725.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1.256428505219013-22.38%
30 днів$ +0.8255110640+18.93%
60 днів$ -1.1856522960-27.19%
90 днів$ +2.0322242264499725+87.30%

Аналіз цін Puzzle Swap (PUZZLE)

Останній аналіз цін Puzzle Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 4.29
$ 4.29$ 4.29

$ 5.81
$ 5.81$ 5.81

$ 18.94
$ 18.94$ 18.94

-3.18%

-22.38%

-11.55%

Ринкова інформація Puzzle Swap (PUZZLE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

0.00
0.00 0.00

Що таке Puzzle Swap ( PUZZLE)

Puzzle Swap is a DEX on Waves that aggregates all the offers from various trading platforms: Puzzle Swap, Swop.fi, and Waves.Exchange liquidity pools. Puzzle Swap also includes staking, and NFT trading.

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Ресурс Puzzle Swap (PUZZLE)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

PUZZLE до місцевих валют

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