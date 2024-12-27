Сьогоднішня ціна PUTinCoin (PUT)

Поточна ціна PUTinCoin (PUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна PUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUTinCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.64 USD

- зміна ціни PUTinCoin протягом дня — +2.85%

- циркуляційна пропозиція – 2.20B USD

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