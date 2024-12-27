Ціна PUTinCoin (PUT)
Поточна ціна PUTinCoin (PUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна PUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUTinCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.64 USD
- зміна ціни PUTinCoin протягом дня — +2.85%
- циркуляційна пропозиція – 2.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUTinCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUTinCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PUTinCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PUTinCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.85%
|30 днів
|$ 0
|-1.02%
|60 днів
|$ 0
|+1.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUTinCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+2.85%
+12.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PUTinCoin was created to pay tribute to the people, the economic success and the president of one of the largest and greatest countries in the world: Russia! The decision to develop a crypto-currency dedicated to Russia was made to support the fast growing Russian economy and market within the country and beyond its borders. With PUTinCoin a lot of possibilities will be provided for businesses, traders, private persons, social and economic projects. The present and future technology, services and apps are and will always be free to use!
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