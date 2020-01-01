Токеноміка Pussy Financial (PUSSY) Дізнайтеся ключову інформацію про Pussy Financial (PUSSY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pussy Financial (PUSSY) PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships. Офіційний вебсайт: https://pussy.financial/ Купити PUSSY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pussy Financial (PUSSY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pussy Financial (PUSSY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 823,78K $ 823,78K $ 823,78K Загальна пропозиція: $ 420,00B $ 420,00B $ 420,00B Циркуляційна пропозиція: $ 218,40B $ 218,40B $ 218,40B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pussy Financial (PUSSY)

Токеноміка Pussy Financial (PUSSY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pussy Financial (PUSSY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUSSY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUSSY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUSSY, досліджуйте ціну токена PUSSY в реальному часі!

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