Ціна PUSO (PUSO)
Поточна ціна PUSO (PUSO) сьогодні становить 0.01723626 USD з ринковою капіталізацією $ 112.31K USD. Ціна PUSO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PUSO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.93K USD
- зміна ціни PUSO протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 6.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PUSO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PUSO до USD становила $ +0.0001936804.
За останні 60 днів зміна ціни PUSO до USD становила $ +0.0000666595.
За останні 90 днів зміна ціни PUSO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ +0.0001936804
|+1.12%
|60 днів
|$ +0.0000666595
|+0.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PUSO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.30%
+1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers.
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