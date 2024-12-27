Сьогоднішня ціна PUSO (PUSO)

Поточна ціна PUSO (PUSO) сьогодні становить 0.01723626 USD з ринковою капіталізацією $ 112.31K USD. Ціна PUSO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PUSO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 168.93K USD

- зміна ціни PUSO протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 6.52M USD

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