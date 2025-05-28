Ціна Purrfect Universe (PUR)
Поточна ціна Purrfect Universe (PUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Purrfect Universe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38,08 USD
- зміна ціни Purrfect Universe протягом дня — -0,35%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
Отримуйте оновлення цін PUR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Purrfect Universe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Purrfect Universe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Purrfect Universe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Purrfect Universe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,35%
|30 днів
|$ 0
|-18,21%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Purrfect Universe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,42%
-0,35%
-13,23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PUR до VND
₫--
|1 PUR до AUD
A$--
|1 PUR до GBP
￡--
|1 PUR до EUR
€--
|1 PUR до USD
$--
|1 PUR до MYR
RM--
|1 PUR до TRY
₺--
|1 PUR до JPY
¥--
|1 PUR до RUB
₽--
|1 PUR до INR
₹--
|1 PUR до IDR
Rp--
|1 PUR до KRW
₩--
|1 PUR до PHP
₱--
|1 PUR до EGP
￡E.--
|1 PUR до BRL
R$--
|1 PUR до CAD
C$--
|1 PUR до BDT
৳--
|1 PUR до NGN
₦--
|1 PUR до UAH
₴--
|1 PUR до VES
Bs--
|1 PUR до PKR
Rs--
|1 PUR до KZT
₸--
|1 PUR до THB
฿--
|1 PUR до TWD
NT$--
|1 PUR до AED
د.إ--
|1 PUR до CHF
Fr--
|1 PUR до HKD
HK$--
|1 PUR до MAD
.د.م--
|1 PUR до MXN
$--