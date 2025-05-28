Сьогоднішня ціна Purrfect Universe (PUR)

Поточна ціна Purrfect Universe (PUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Purrfect Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38,08 USD

- зміна ціни Purrfect Universe протягом дня — -0,35%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін PUR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUR.