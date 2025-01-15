Ціна Purrcoin (PURR)
Поточна ціна Purrcoin (PURR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PURR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Purrcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.08 USD
- зміна ціни Purrcoin протягом дня — +6.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Purrcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Purrcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Purrcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Purrcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.07%
|30 днів
|$ 0
|-47.03%
|60 днів
|$ 0
|+39.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Purrcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+6.07%
-11.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For people who like cats on the Internet! $PURR is an ERC-20 memecoin on Base, created by the founders of mfpurrs (Ethscriptions) and megapurrs (Base NFTs). $PURR was stealthily launched, it was never announced or advertised until the supply was fully distributed. 80% of the $PURR supply was paired with 4.2069 ETH in the liquidity pool, and the other 20% was split equally across all megapurr mints (20k $PURR for each megapurr minted).
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