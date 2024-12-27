Ціна Purr (PURR)
Поточна ціна Purr (PURR) сьогодні становить 0.385886 USD з ринковою капіталізацією $ 231.64M USD. Ціна PURR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Purr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.03M USD
- зміна ціни Purr протягом дня — +16.02%
- циркуляційна пропозиція – 597.83M USD
Отримуйте оновлення цін PURR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PURR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Purr до USD становила $ +0.053278.
За останні 30 днів зміна ціни Purr до USD становила $ +0.1823310964.
За останні 60 днів зміна ціни Purr до USD становила $ +0.4058673700.
За останні 90 днів зміна ціни Purr до USD становила $ +0.26333455714287112.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.053278
|+16.02%
|30 днів
|$ +0.1823310964
|+47.25%
|60 днів
|$ +0.4058673700
|+105.18%
|90 днів
|$ +0.26333455714287112
|+214.88%
Останній аналіз цін Purr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.86%
+16.02%
-6.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PURR до AUD
A$0.6174176
|1 PURR до GBP
￡0.30484994
|1 PURR до EUR
€0.3665917
|1 PURR до USD
$0.385886
|1 PURR до MYR
RM1.72491042
|1 PURR до TRY
₺13.58704606
|1 PURR до JPY
¥60.9121051
|1 PURR до RUB
₽40.32894586
|1 PURR до INR
₹32.98167642
|1 PURR до IDR
Rp6,223.96687058
|1 PURR до PHP
₱22.41611774
|1 PURR до EGP
￡E.19.62616196
|1 PURR до BRL
R$2.38863434
|1 PURR до CAD
C$0.55181698
|1 PURR до BDT
৳46.12495358
|1 PURR до NGN
₦597.34381028
|1 PURR до UAH
₴16.19177656
|1 PURR до VES
Bs19.680186
|1 PURR до PKR
Rs107.42680354
|1 PURR до KZT
₸202.03447416
|1 PURR до THB
฿13.12784172
|1 PURR до TWD
NT$12.66863738
|1 PURR до CHF
Fr0.3472974
|1 PURR до HKD
HK$2.99447536
|1 PURR до MAD
.د.م3.89358974