Що таке Purr ( PURR)

$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.

Ресурс Purr (PURR) Офіційний вебсайт