Сьогоднішня ціна Purr (PURR)

Поточна ціна Purr (PURR) сьогодні становить 0.385886 USD з ринковою капіталізацією $ 231.64M USD. Ціна PURR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Purr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.03M USD

- зміна ціни Purr протягом дня — +16.02%

- циркуляційна пропозиція – 597.83M USD

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