Сьогоднішня ціна Purpose (PRPS)

Поточна ціна Purpose (PRPS) сьогодні становить 0.04466759 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Purpose:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 508.94 USD

- зміна ціни Purpose протягом дня — -4.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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