Сьогоднішня ціна Purple Wojak

Поточна ціна Purple Wojak (PURK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PURK до USD становить $ 0 за PURK.

Purple Wojak наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 659,49, з циркуляційною пропозицією у 998,72M PURK. Протягом останніх 24 годин PURK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0020818, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PURK змінився на -0,25% за останню годину та на +1,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Purple Wojak (PURK)

Ринкова капіталізація $ 13,66K$ 13,66K $ 13,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,66K$ 13,66K $ 13,66K Циркуляційне постачання 998,72M 998,72M 998,72M Загальна пропозиція 998 717 992,73062 998 717 992,73062 998 717 992,73062

Поточна ринкова капіталізація Purple Wojak — $ 13,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PURK — 998,72M, зі загальною пропозицією 998717992.73062. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,66K.