Токеноміка Purple Toshi (POSHI) Дізнайтеся ключову інформацію про Purple Toshi (POSHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Purple Toshi (POSHI) Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance. Офіційний вебсайт: https://www.purpletoshi.com/ Whitepaper: https://static1.squarespace.com/static/67d8e6aa16ede01602a5c550/t/6813022c1de07c4b6b0bb0b9/1746076204510/Poshi+Whitepaper.pdf Купити POSHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Purple Toshi (POSHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Purple Toshi (POSHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,76K $ 7,76K $ 7,76K Загальна пропозиція: $ 419,40B $ 419,40B $ 419,40B Циркуляційна пропозиція: $ 419,40B $ 419,40B $ 419,40B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,76K $ 7,76K $ 7,76K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Purple Toshi (POSHI)

Токеноміка Purple Toshi (POSHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Purple Toshi (POSHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POSHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POSHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POSHI, досліджуйте ціну токена POSHI в реальному часі!

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