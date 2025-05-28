Ціна Purple Toshi (POSHI)
Поточна ціна Purple Toshi (POSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13,07K USD. Ціна POSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Purple Toshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Purple Toshi протягом дня — -32,46%
- циркуляційна пропозиція – 419,51B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Purple Toshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Purple Toshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Purple Toshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Purple Toshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-32,46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Purple Toshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,77%
-32,46%
+0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance.
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