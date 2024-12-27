Ціна PURPLE PEPE (PURPE)
Поточна ціна PURPLE PEPE (PURPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.50M USD. Ціна PURPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PURPLE PEPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19M USD
- зміна ціни PURPLE PEPE протягом дня — -6.83%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PURPLE PEPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PURPLE PEPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PURPLE PEPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PURPLE PEPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.83%
|30 днів
|$ 0
|-14.44%
|60 днів
|$ 0
|+3,375.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PURPLE PEPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-6.83%
+5.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Purple Pepe. A meme coin built on the Solana blockchain. Power by a dedicated team and motivated community. Purple Pepe is created to Make Solana Great Again.
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