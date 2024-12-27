Сьогоднішня ціна PURPLE PEPE (PURPE)

Поточна ціна PURPLE PEPE (PURPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.50M USD. Ціна PURPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PURPLE PEPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19M USD

- зміна ціни PURPLE PEPE протягом дня — -6.83%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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