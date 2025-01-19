Сьогоднішня ціна Purple Bitcoin (PBTC)

Поточна ціна Purple Bitcoin (PBTC) сьогодні становить 0.256372 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Purple Bitcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.01M USD

- зміна ціни Purple Bitcoin протягом дня — -39.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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