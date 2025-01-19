Логотип Purple Bitcoin

Ціна Purple Bitcoin (PBTC)

USD

Графік ціни Purple Bitcoin (PBTC) в реальному часі

$0.255844
$0.255844$0.255844
-39.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Purple Bitcoin (PBTC)

Поточна ціна Purple Bitcoin (PBTC) сьогодні становить 0.256372 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Purple Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.01M USD
- зміна ціни Purple Bitcoin протягом дня — -39.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін PBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PBTC.

Цінові показники Purple Bitcoin (PBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ -0.1692922554938323.
За останні 30 днів зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.1692922554938323-39.77%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Purple Bitcoin (PBTC)

Останній аналіз цін Purple Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.24891
$ 0.24891$ 0.24891

$ 0.432609
$ 0.432609$ 0.432609

$ 0.550827
$ 0.550827$ 0.550827

-9.08%

-39.77%

-10.34%

Ринкова інформація Purple Bitcoin (PBTC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

0.00
0.00 0.00

Що таке Purple Bitcoin ( PBTC)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Purple Bitcoin (PBTC)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Purple Bitcoin (PBTC)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

PBTC до місцевих валют

1 PBTC до AUD
A$0.41275892
1 PBTC до GBP
0.21022504
1 PBTC до EUR
0.24868084
1 PBTC до USD
$0.256372
1 PBTC до MYR
RM1.153674
1 PBTC до TRY
9.08325996
1 PBTC до JPY
¥40.06325244
1 PBTC до RUB
26.26787512
1 PBTC до INR
22.19668776
1 PBTC до IDR
Rp4,202.81899968
1 PBTC до PHP
15.0105806
1 PBTC до EGP
￡E.12.87500184
1 PBTC до BRL
R$1.5638692
1 PBTC до CAD
C$0.36917568
1 PBTC до BDT
31.149198
1 PBTC до NGN
399.33271836
1 PBTC до UAH
10.79582492
1 PBTC до VES
Bs13.844088
1 PBTC до PKR
Rs71.47138616
1 PBTC до KZT
136.07713016
1 PBTC до THB
฿8.81663308
1 PBTC до TWD
NT$8.43207508
1 PBTC до CHF
Fr0.23329852
1 PBTC до HKD
HK$1.99457416
1 PBTC до MAD
.د.م2.57397488