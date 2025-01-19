Ціна Purple Bitcoin (PBTC)
Поточна ціна Purple Bitcoin (PBTC) сьогодні становить 0.256372 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Purple Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.01M USD
- зміна ціни Purple Bitcoin протягом дня — -39.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ -0.1692922554938323.
За останні 30 днів зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Purple Bitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1692922554938323
|-39.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Purple Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.08%
-39.77%
-10.34%
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