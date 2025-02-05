Сьогоднішня ціна Purple (PURPLE)

Поточна ціна Purple (PURPLE) сьогодні становить 0.00136043 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна PURPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Purple:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.24K USD

- зміна ціни Purple протягом дня — -21.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.66M USD

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