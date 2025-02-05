Ціна Purple (PURPLE)
Поточна ціна Purple (PURPLE) сьогодні становить 0.00136043 USD з ринковою капіталізацією $ 1.36M USD. Ціна PURPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Purple:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.24K USD
- зміна ціни Purple протягом дня — -21.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Purple до USD становила $ -0.000372309584237756.
За останні 30 днів зміна ціни Purple до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Purple до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Purple до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000372309584237756
|-21.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Purple: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.53%
-21.48%
-21.10%
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$0.00136043
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RM0.0060131006
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¥0.2082954373
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₽0.1369816967
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₹0.1186022874
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￡E.0.0684840462
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