Ціна Puriever (PURE)
Поточна ціна Puriever (PURE) сьогодні становить 0.00008289 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PURE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Puriever:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.88 USD
- зміна ціни Puriever протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Puriever до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Puriever до USD становила $ -0.0000141562.
За останні 60 днів зміна ціни Puriever до USD становила $ -0.0000029386.
За останні 90 днів зміна ціни Puriever до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.0000141562
|-17.07%
|60 днів
|$ -0.0000029386
|-3.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Puriever: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.20%
-16.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Puriever is building an air quality data analytics platform on the blockchain to empower people to live better lives by having greater awareness of the environment that they live in. We provide real-time data on indoor and outdoor conditions verified by our devices and recorded on the blockchain for trusted and accessible information.
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