Сьогоднішня ціна PureFi (UFI)

Поточна ціна PureFi (UFI) сьогодні становить 0.03785831 USD з ринковою капіталізацією $ 3.49M USD. Ціна UFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PureFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.97K USD

- зміна ціни PureFi протягом дня — -5.30%

- циркуляційна пропозиція – 91.51M USD

Отримуйте оновлення цін UFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UFI.