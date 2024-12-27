Ціна PureFi (UFI)
Поточна ціна PureFi (UFI) сьогодні становить 0.03785831 USD з ринковою капіталізацією $ 3.49M USD. Ціна UFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PureFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.97K USD
- зміна ціни PureFi протягом дня — -5.30%
- циркуляційна пропозиція – 91.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PureFi до USD становила $ -0.00212235965823195.
За останні 30 днів зміна ціни PureFi до USD становила $ -0.0181693576.
За останні 60 днів зміна ціни PureFi до USD становила $ -0.0111785556.
За останні 90 днів зміна ціни PureFi до USD становила $ +0.00345244105851662.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00212235965823195
|-5.30%
|30 днів
|$ -0.0181693576
|-47.99%
|60 днів
|$ -0.0111785556
|-29.52%
|90 днів
|$ +0.00345244105851662
|+10.03%
Останній аналіз цін PureFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-5.30%
+6.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.
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