Що таке Pure Unadulterated Bliss ( PUB)

$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.

Ресурс Pure Unadulterated Bliss (PUB) Офіційний вебсайт