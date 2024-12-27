Ціна Pure Unadulterated Bliss (PUB)
Поточна ціна Pure Unadulterated Bliss (PUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.19K USD. Ціна PUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pure Unadulterated Bliss:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 125.48 USD
- зміна ціни Pure Unadulterated Bliss протягом дня — -1.43%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pure Unadulterated Bliss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pure Unadulterated Bliss до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pure Unadulterated Bliss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pure Unadulterated Bliss до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.43%
|30 днів
|$ 0
|-62.96%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pure Unadulterated Bliss: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
-1.43%
-13.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.
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