Інформація щодо ціни Pupu (PUPU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -11,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,56%

Актуальна ціна Pupu (PUPU) становить --. За останні 24 години PUPU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUPU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUPU змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -11,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pupu (PUPU)

Ринкова капіталізація $ 4,34K$ 4,34K $ 4,34K Обсяг (за 24 год) $ 99,83$ 99,83 $ 99,83 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,34K$ 4,34K $ 4,34K Циркуляційне постачання 998,96M 998,96M 998,96M Загальна пропозиція 998 961 190,355515 998 961 190,355515 998 961 190,355515

Поточна ринкова капіталізація Pupu — $ 4,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 99,83. Циркуляційна пропозиція PUPU — 998,96M, зі загальною пропозицією 998961190.355515. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,34K.